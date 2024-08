Válaszolna Moszkva az ukrajnai háború egyik legnagyobb kihívására: jön a modern T-80BVM

A T-80BVM harckocsit további védelemmel látták el a torony körül és a tetőn, hogy hatékonyan ellenálljon az UAV-k (pilóta nélküli légi járművek), a gránátok és az irányított rakéták támadásainak. A fejlesztés közvetlen válasz az ukrajnai harci környezetre, ahol a drónok és a fejlett irányított lőszerek egyre nagyobb fenyegetést jelentenek.

A T-80BVM harckocsik tulajdonságaik, manőverezhetőségük, irányíthatóságuk, sebességük és védelmük tekintetében felülmúlják nyugati analógjaikat

- mondta az orosz mérnök.

A T-80BVM egyik kiemelkedő része az 1250 lóerős gázturbinás motor. Ez nagy teljesítményt biztosít, valamint hozzájárul a harckocsi lopakodási képességeihez is. Az orosz T-80BVM arról híres, hogy kategóriájában az egyik legcsendesebb, ehhez a kipufogórendszer kialakítása is kedvez. Közúton 70 km/h-ra, terepen 48 km/h-ra lehet képes.

Announces New Equipped for Deployment in . #Russia