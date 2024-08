Váratlan húzásra készülhet Teherán: lehet, hogy teljesen elmarad a nagyszabású invázió Izrael ellen

Napok óta szerte a világon azt találgatják, hogy mikor indulhat meg Irán támadása Izrael ellen, de ez eddig elmaradt. A Times of Israelen megjelent információk szerint az is kiderült, hogy miért.

Július 31-én merénylet áldozatává vált Irán fővárosában, Teheránban Iszmáíl Hanije, a Hamász vezetője. Az eddigi információk szerint a Katarban élő politikussal egy, a szállodai szobájában elhelyezett bomba végzett. Az eset hatalmas felháborodást keltett a síita országban, de az iszlám világban is több ország fejezte ki rosszallását Hanije meggyilkolása miatt. Az eset hátterében Izraelt sejtették, mivel Jeruzsálemnek volt érdekében a leginkább végezni a radikális iszlamista szervezet vezetőjével.

Teherán ezt követően megtorlást ígért, de nem lehetett pontosan tudni, hogy ez mit jelent majd pontosan. Arra lehetett számítani, hogy a síita hatalom különböző proxyalakulatokon keresztül mér csapásokat Izraelre, de a 2024 áprilisában már egyszer megtörtént esethez hasonlóan közvetlenül is indulhatnak a rakéták. Utóbbi feltételezést erősítette az is, hogy Oroszország és Pakisztán is fegyverszállítmányokat ígért Iránnak.

A legfrissebb információk szerint azért húzták ennyire el a hadművelet megindítását, mert Teherán más taktika mellett döntött: azokat a személyeket vadásznák le, akik felelősek Hanije haláláért.

Ez a stratégia egyben azt is jelentené, hogy elmarad a nagyszabású támadás Izrael ellen. Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy az irániak hogyan definiálják majd a „felelős” fogalmát, de arra lehet számítani, hogy igyekeznek minden izraeli titkosszolgálati dolgozót, valamint azok segítőit is elérni és kiiktatni. Vélhetően azok is célkeresztbe kerülhetnek, akiknek magához a mostani merénylethez semmi közük nem volt, de valamilyen módon Jeruzsálemet segítik vagy Teherán úgy sejti, hogy más hatalom érdekeit szolgálják.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images