Videó: így játszották ki az ukrán rohamcsapatok Oroszország védelmét

A Rybar friss 3D-s animációt közölt az ukrán rohamcsapatok kurszki taktikájáról, magyarázatot mutatva arra, hogy sikerült kijátszani szerintük az orosz védelmet.

Az orosz elemzők szerint az ukrán támadók nagy mobilitású páncélozott járművekkel rohanták meg a Kurszkban kiépített orosz védelmi rendszereket, majd miközben az orosz védők figyelmét lekötötte a közvetlen támadás, más rohamcsapatok megkerülték a megerősített objektumokat és bevonultak védtelen falvakba.

Oroszország a betörés hírére erősítést küldött a régióba, de a belső területeken tartózkodó ukrán páncélosok lesből rájuk támadtak és likvidálták az érkező orosz erőket. Az oroszok nem számítottak rájuk, mivel az ukránok a védelmi objektumokat megkerülve sokkal beljebb tartózkodtak, mint azt harctéri jelentések alapján gondolni lehetett.

️Tactics of Ukrainian troops in the Kursk region: how did they manage to advance so far? #rybar_video