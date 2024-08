Videó: orosz katonai konvojra mért rakétacsapásokat az ukránok régen rettegett különleges fegyvere

Moszkva szükségállapotot hirdetett két régióban, miután egy jelentős ukrán dróncsapás robbanásokat okozott egy katonai repülőtéren, miután Kijev váratlan offenzívát indított Oroszország területei ellen. A művelet pénteken már negyedik napja tart, és Ukrajna támadásának célja Oroszország csapatainak keletről való elvonása, gyengeségeik feltárása és Kijev pozíciójának megerősítése a Moszkvával folytatott jövőbeli tárgyalások során .

Az ukrán erők heves harcai miatt az oroszországi Kurszk és Lipeck régiókban rendkívüli állapotot hirdetett Vlagyimir Putyin elnök.

Az akcióban a szárazföldi erők mellett az ukrán tüzérséget és drónokat is bevetettek. Ezek közül egy török gyártmányú Bayraktar TB2 hatalmas csapást mért Rilszk közelében egy orosz menetoszlopra. A felvételeken jól látható, hogy szinte az összes jármű azonnal megsemmisült a támadásban.

Video of missile strikes on Russian military convoy near Rylsk, Kursk region. https://t.co/2rcTX1hDqx