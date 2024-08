Friss térképek érkeztek: hiába az orosz erősítés, megállíthatatlan az ukrán offenzíva

Az elmúlt napokban jelentősen lelassult az ukrán offenzíva tempója, ugyanakkor területszerzés tekintetében inkább ukrán, mintsem orosz sikerekről lehet beszámolni.

A Rybar legújabb frissítése egy erősen konzervatív térképet mutat, ők a Novoivanovka-Malaja Loknya-Mirnyij háromszöget vitatott hovatartozásúnak jelölik, miközben nem látszik jelentős változás a tegnapi állapothoz képest.

Más, ukránbarát szerzők térképei jelentősebb területnyereséget mutatnak: ők a harctéri felvételek alapján Malaja Loknyát és a rajta keresztül vezető főutat ukrán ellenőrzésű területhez sorolják, hovatovább a Szudzsa mögötti Martyinovkát is (térkép lentebb).

Az biztos, hogy Ukrajna nemrégiben elfoglalta Guevo települést, a városközpontban felhúzott lobogó legalábbis erre enged következtetni:

Egyes videók – mint például az orosz Iszkander-rakétacsapásokról készült felvételek - azonban azt mutatják, egyes ukrán felderítő-csoportok még, mind a Rybar, mind az ukránbarát térképkészítők által közzétett térképeknél is mélyebben járnak az orosz területen.

Earlier today, Russian channels posted a video of an Iskander strike on a reported Ukrainian position in Kursk Oblast. Of note, the Ukrainian position was 25km into Russian territory, over halfway to the key Rylsk-Kursk E38 motorway. pic.twitter.com/1dfhKquspj