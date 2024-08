Tombol a háború Oroszország kapujában, Belgorodban is vészhelyzetet hirdettek - Híreink az ukrán frontról szerdán

Friss térképet közölt a ma délutáni állásról Kurszk megyében az orosz Rybar thinktank.

Nagy mozgások ma nem voltak: Girinél, Ivnyicknál és Szudzsánál dúlnak a legsúlyosabb harcok.

️ Kursk directionSituation as of 14:00 on August 14, 2024 In Korenevo district on the section Gordeevka - Nikolaevo-Dar'ino the situation is unclear. Despite rumors of enemy capture in Viktorovka and Gordeevka in the previous days, so far only skirmishes near Gordeevka pic.twitter.com/pQG84s9rNc