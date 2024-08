Videó jött az elfoglalt orosz városból: így néz ki most Szudzsa

A képsorokon az látható, ahogy a városközpontra kihelyezett orosz zászlókat a földre dobják az ukrán katonák, illetve bemutatják Szudzsa utcáit is, ahol kevés nyoma van a térségben zajló súlyos harcoknak. A videón látható egy kilőtt orosz harcjármű-szállító teherautó is, illetve a hátán maradt kiégett harckocsi.

A nyilatkozó riporter azt állítja: Szudzsa lakosságát magára hagyta Oroszország, sokan közülük pincékben rejtőzködtek napok óta, mire bevonult az ukrán hadsereg. A kijevi katonák most állítólag elkezdtek segélyt osztogatni a térség polgári lakosságának.

Ukrainian report from Sudzha, where many residents were left to deal with hunger and Russian air strikes until Ukrainian aid arrived together with journalists. pic.twitter.com/3MCMrJSepY