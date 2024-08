Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző (ez a nyílt forráskódú információk elemzését jelenti) szerint újabb települések felett vette át az orosz haderő a kelet ukrajnai frontvonalon.

A közzétett térkép szerint Orlivka és Zselanne települések kerültek át orosz kézre.

A fejlemény aggasztó lehet Kijev számára, mivel az orosz alakulatok egyre közelebb kerülnek Pokrovszkhoz, amely jelentős közlekedési és katonai központot jelent az ukrán alakulatok számára. Az orosz csapatok egyre látványosabbá váló, de lassú előrenyomulása azt eredményezte, hogy mindössze 13 kilométeres távolságban vannak a településtől.

The Ukrainian frontline in Donetsk is further crumbling, with Russian invasion forces capturing and and now being only 13 km East of Pokrovsk. #NewsMap