Újabb orosz megyébe próbáltak betörni az ukránok: támadás alá került Belgorod

Az orosz védelmi minisztériumhoz köthető elemzőház felvételeket is publikált, melyen tűzharc és egy ukrán Kozák típusú csapatszállító jármű látható egy lerombolt határátkelő épület mellett.

A Rybar állítása szerint a támadás éjjel indult és az ukránok átmenetileg át is vették az ellenőrzőpont feletti uralmat. Később orosz ellentámadás indult és az ukrán alakulat visszavonult Szumi megyébe (az ellentámadás vélhetően reggel zajlott, a felvételek ekkor készültek).

Last night in the Belgorod region, the AFU launched another attack on the Kolotilovka checkpoint in the Krasnoyaruzhsky district - unlike previous attempts, this time the enemy even managed to occupy the crossing point for a brief period.Russian troops, acting with the pic.twitter.com/cDNz65ADbX