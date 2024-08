Zelenszkij minden eddiginél tovább menne Oroszország támadásában, tudhattak a nyugatiak Kijev közelgő akciójáról – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Friss térképet közölt a ma délutáni állásról Kurszk megyében az orosz Rybar thinktank.

Az orosz erők visszafoglalták Krupec települést keleten, Szudzsa térségében viszont nagyon úgy néz ki, tényleg győztek az ukránok a városért folytatott harcok során.

️ Kursk directionSituation by 20:00 on August 15, 2024 In Lgov district, the enemy shelled the administrative center twice, using, among other things, missiles with cluster warheads. There are reports of four wounded civilians, damage to civilian infrastructure and pic.twitter.com/cNNoS3MJFW