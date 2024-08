Felvételek: történelmi csapást szenvedett Oroszország saját területén

Ma nap közben összedöntött az ukrán haderő egy hidat a kurszki Gluskovó mellett, a híd a Szejm folyó fölött vezetett át és a Tetykino felé áramló orosz katonai erősítés szempontjából volt fontos.

A hidat már korábban belőtték az ukránok egy amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetővel, azonban friss felvételek szerint egy amerikai JDAM szárnyasbomba döntötte végül össze.

Footage of the Ukrainian Air Force dropping the Russian-held bridge over the Seym River at Glushkovo, Kursk Oblast. At least one fighter-launched glide bomb hit the span, destroying it. pic.twitter.com/AwDGewyJ2R