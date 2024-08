Nagy lehet a zavar a Kurszkot védő orosz csapatok körében - Sorra követik el az arcpirító hibákat

Kellemetlen meglepetés érte a kurszki régióban forgató orosz médiastábot akkor, amikor tőlük alig néhány száz méterre hatalmas robbanás rázta meg a Lgov nevű kisvárost. A por elülte után a stáb gyorsan a helyszínre érkezett, majd elmondták, hogy valószínűleg egy HIMARS lőtte a települést. Az orosz riporter a károkat szemléltetve le is mászik az alsó hangon 3 méter mély és jó húsz méteres kráterbe, amivel lényegében le is leplezi a turpisságot:

A HIMARS rakéta-sorozatvetők nemhogy a gyakrabban használt GMLRS, de a jóval nagyobb ATACMS takétákkal sem tudnak ekkora krátereket robbantani.

The Russians dropped a FAB-500 on themselves in the city of in the region. The propaganda press was there at the time and tried to blame it on a Ukrainian HIMARS attack.Lock at the size of the crater. That is NOT a HIMARS or even an ATACMS.FAKE #Lgov