Rá akarta húzni az oroszokra a vizes lepedőt a brit védelmi minisztérium, de arcpirító hiba csúszott be

A brit védelmi minisztérium videója azzal kezdődik, hogy azt állítják: az orosz haderő a háború kezdete óta a legtöbb élőerő-veszteséget az elmúlt három hónapban szenvedte el.

Megállapítják: júliusban 1140, júniusban 1262, májusban pedig 846 katonát vesztett az orosz haderő minden egyes nap.

Ezután valamiért hozzáteszik: az orosz haderő napi veszteségei átlagosan 0,563-at tesznek ki.

For the past three months Russian military casualties have been averaging more than 1,000 killed or wounded soldiers a day. Poorly trained Russian soldiers are being used as cannon fodder in an attempt to overwhelm strong Ukrainian defences. #StandWithUkraine