Ez lehet a kurszki ukrán offenzíva következő nagy célpontja

A kurszki ukrán betöréssel lassan két hete látványosan nem tud mit kezdeni az orosz védelem, mivel meglepve érte őket Kijev támadása. A térségben az ukránok már eddig is jelentős területeket szereztek meg, bár az orosz milbloggerek már arról beszélnek, hogy elkezdődött a lassú kiszorításuk néhány területről. Azt azonban egyelőre távolról sem lehet mondani, hogy ténylegesen elkezdődött volna az ukránok kiszorítása, sőt, számos katonai szakértő arra számít, hogy Kijev további hadműveleteket tervez a térségben.

has struck and destroyed one of only three bridges across the Seym River in Kursk Oblast. If all three bridges are destroyed, units south of the river will face significant challenges. The area south of the Seym amounts to 700 km². pic.twitter.com/5nc5aLmfxO