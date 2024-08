Moszkva aggasztó figyelmeztetése: nukleáris piszkos bomba felrobbantására készülhetnek az ukránok

Elterjedt Oroszországban a hír, hogy Kijev szintet lépne a háborúban, ezért egy nukleáris piszkos bomba felrobbantására készülnek.

Az ukrán külügyi szóvivő, Heorhij Tihij cáfolta azokat az állításokat, amely szerint Ukrajna „piszkos bombákat” tervez bevetni, valamint atomerőművek elleni támadásokat terveznek. A megszólalásra azért volt szükség, mivel az orosz közösségi médiás felületeken egyre nagyobb teret nyert az az állítás, amely szerint Kijev ilyen lépéseket tervez Oroszország ellen.

Újabb hullámot látunk az őrült orosz propagandában arról, hogy Ukrajna állítólag „piszkos bombák” bevetésére vagy atomerőművek megtámadására készül. Hivatalosan cáfoljuk ezeket a hamis állításokat

– mondta a szóvivő. Hozzátette, hogy ehhez sem a szándékuk, sem pedig a képességeik nincsenek meg, ezért is elképzelhetetlen, hogy nukleáris támadásra készülnének az oroszok ellen. Hozzátette, hogy Moszkvának azonnal le kell állnia a veszélyes hazugságok terjesztésével.

Augusztus 16-án az orosz média arról számolt be, hogy Kijev két atomerőmű ellen is támadást indíthat. Az elmondásaik szerint a kurszki és a zaporizzsjai nukleáris létesítmények ellen is akció indulhat. Ennél pontosabb részleteket is megosztottak, az állítások alapján egy

Dnyipropetrovszk megyéből indított, nukleáris robbanófejjel ellátott rakétával terveznek lecsapni az ukránok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images