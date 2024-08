Öles léptekkel robog a polgárháború felé Amerika ősellensége, ki tudja, mi lesz ennek a vége

Nem csitul a feszültség Venezuelában, miután szinte minden előzetes várakozás ellenére újra az a Nicolás Maduro nyerte a 2024-es választásokat, aki már több mint egy évtizede vezeti az egyre nagyobb káoszba süllyedő országot. Az ellenzék csalást kiáltott, a nemzetközi közösség felhördült, az utcákon tüntetők tömegei jelentek meg. Az elégedetlenkedés egyelőre nem látszik csitulni, legfontosabb kérdés, hogy ki tart ki tovább: a kormány vagy az ellenállók?

Úgy tűnik, hogy a venezuelai elnök válik a modern politika egyik legnagyobb túlélőjévé, bár még bizonyára nagyon izzasztó napok várnak rá. Maduro 2019-ben egyszer már nagyon közel állt ahhoz, hogy elveszítse a hatalmat az elképesztő mennyiségű olajtartalékon csücsülő dél-amerikai országban, ám akkor nagy nehezen sikerült túlélnie az elnöknek. Akkor szintén egy elnökválasztást követően bukott a felszínre az elégedetlenség, amely Juan Guaidó vezetésével ellenállási mozgalom megalakulásához vezetett. A feszültség április végére lázadást eredményezett, egyes hírek szerint maga Maduro is fontolgatta, hogy elmenekül az országból. Az Egyesült Államok vezetése akkor azonnal a támogatásáról biztosította az ellenzék vezérét, ám a próbálkozás sikertelenül zárult. Guaidó akkor „ideiglenes kormányt” alakított, amelyet több nemzetközi hatalom is elismert. Ez azzal járt együtt, hogy olyan vagyonokhoz is hozzáfért, mint a houstoni Citgo olajfinomító, amelyet az amerikaiak a Venezuelával szemben meghozott szankciók részeként zároltak. A lehetőségek ellenére az ellenzék vezére nem tudta a maga oldalára fordítani a hadsereget és a közigazgatás vezetőit. A bukás után a vezető befolyása folyamatosan csökkent, végül 2022-ben neki is távoznia kellett az „ideiglenes kormány” éléről, az ellenzékiek mással próbálták meg megszerezni a hatalmat az egyre jobban közelgő voksolásokon.

A 2024-es július végi választások hivatalos eredményei alapján Maduro kényelmesen nyert, közel 6,5 millió szavazattal alaposan lehagyta kihívóját, az egyesült ellenzék jelöltjét, Edmundo Gonzálezt.

Venezuelas election which triggered protests and arrests of opposition party members is facing another test: data showing Maduros self-declared win isnt a victory.️: https://t.co/BVH6t7mqLt — Bloomberg (Graphics) August 2, 2024

A legnagyobb probléma ezzel az – ahogy arra előzetesen számítani is lehetett –, hogy a vádak szerint a választások egyáltalán nem voltak tiszták, az eredmények megkérdőjelezhetőek. Az ellenzéki PUD szintén összeszámolta (vagyis a szavazógépek eredményeit posztolták ki) a szavazatokat. Nekik az jött ki, hogy fényes győzelmet arattak, jelöltjük 67 százalék feletti eredményt ért el, Maduro pedig alig lépte át a 30 százalékot. Az előzetes, független felmérések egyébként ehhez hasonló eredményeket jósoltak, tiszta választás esetén. A hivatalos adatokkal szemben komoly bizalmatlanságra ad okot, hogy Caracas napokkal, sőt hetekkel a voksolások után sem hozta nyilvánosságra a részletes eredményeket, csupán a végső számokat. A kormánypárt már megígérte, hogy erre is sor fog kerülni, ám azt nem tisztázta, hogy pontosan mikor.

A hatóságok titokzatossága után szinte borítékolható volt, hogy az egyébként is egyre rosszabb gazdasági helyzetben lévő ország belföldi és nemzetközi szereplők sokaságától fog súlyos kritikákat kapni. Ez nem is maradt el, Kolumbia, Brazília és Mexikó külügyminisztere is felszólította Venezuelát, hogy osszák meg a részletes adatokat.

Más hatalmak, így az Egyesült Államok, Chile vagy Argentína egyszerűen nem hajlandóak elismerni az eredményeket.

Az ellenzék az utcára vonult, tüntetések robbantak ki, nem ritkán erőszakos események zajlottak le a közterületeken. Szobrokat döntöttek le, összecsaptak a rendőrökkel, a hivatalos információk szerint legalább 2000 embert vettek őrizetbe, közülük többeket terrorizmussal vádolnak. A halálos áldozatok számát az „ellenzéki erőszak miatt” hétfőn 25-re tette Maduro.

A félelem nem fog megbénítani minket, le fogjuk győzni, ahogy eddig is tettük, és nem hagyjuk el az utcákat

– mondta Maria Corina Machado, aki Maduro legnagyobb kihívója lehetett volna, ám nem engedték indulni a választáson. Valóban nem adják fel, augusztus 17-ére világszerte ellenállásra szólították fel a velük szimpatizálókat.

VENEZUELA After six days of brutal repression, they thought that this would silence us, stop us or make us fear look at the answer dropping some historical speech right now in Caracas FULL of protesting Venezuelans #3Ago — Rodrigo (Figueredo) August 3, 2024

2019-ben az mentette meg Madurót, hogy a fegyveres testületek tagjai lojálisak maradtak hozzá, nem álltak át az ellenzéki kezdeményezéshez vagy puccshoz, ha az elnök szavait idézzük. Várhatóan most is kulcsfontosságú lesz, hogy a hadsereg ki fog-e tartani a vezető mellett. Augusztus 6-án Vladimir Padrino védelmi miniszter kijelentette, hogy a hivatalos győzteshez „abszolút lojálisak” lesznek a katonák. A tárcavezető az állami televízióban tartott beszédet, ide pedig elkísérte a haderő és a rendőrség felső vezetése is. A bejelentés azt követőn jött, hogy az ellenzék vezéralakjai, Edmundo Gonzalez és Machado felszólították a fegyveres testületeket, hogy álljanak át az ő oldalukra. A mondataik miatt egyébként büntetőeljárás is indult a politikusok ellen, akik egyre nehezebb helyzetben vannak, számítani lehet a letartóztatásukra is a közeljövőben, amennyiben nem változik meg a helyzet.

A felzúdulás miatt a régi-új elnök úgy döntött augusztus 8-án, hogy 10 napra felfüggeszti az X közösségi platform használatát az országban. Maduro szerint az oldal tulajdonosa, Elon Musk „gyűlöletet kelt a választási eredményekkel kapcsolatban, megszegi a közösségi hálózat minden szabályát”. A világ egyik leggazdagabb emberének üzenetein túl vélhetően az sokkal nagyobb gondot jelentett a diktatúra felé robogó ország vezetőjének, hogy az ellenzéki üzenetek is szintén ezen a médiafelületen terjedtek a leggyorsabban. A venezuelai elnök később arra is felszólította a támogatóit, hogy hagyják el a Meta tulajdonában lévő WhatsAppot és használják helyette a Telegramot vagy a WeChatet. Azzal indokolta a kijelentését, hogy szerinte az előbbi alkalmazást leggyakrabban arra használják, hogy a katonák és a rendőrök hozzátartozóit zaklassák.

Nehéz megmondani, hogy milyen sors vár a jövőben Venezuelára, mivel ez nem csupán a belpolitikai eseményektől függ.

Az országból a katasztrofális gazdasági helyzet miatt már így is emberek tömegei menekültek el, jellemzően a környező országokban találtak átmeneti vagy végleges lakóhelyet. A milliós nagyságrendben érkező venalézek viszont rendkívüli mértékben megterhelik a szociális ellátórendszereket, valamint a társadalmi feszültség szításához is hozzájárulnak. Maduro hivatalban maradása azzal fenyeget, hogy az eddigi 7,7 millió menekülthöz további milliók fognak csatlakozni, ezzel tovább terhelve az így is nehéz helyzetben lévő szomszédos országokat. Brazília és Kolumbia növelte a határőrizetet, hogy megakadályozza a várhatóan érkező tömegeket. A hatóságok igyekezne szűrni, hogy ki léphet be az országba, mivel a venezuelai bűnbandák is kihasználták a kínálkozó lehetőséget és elkezdtek terjeszkedni más területeken is.

As I said it some weeks ago, once the R4V platform updated the numbers in Colombia, they would increase considerably. As of August 2022, there are 6.81 million Venezuelan migrants and refugees from Venezuela. In Costa Rica, Panamá, Curacao and Brazil they also increased. pic.twitter.com/E8auz1ZI0v — María (Gabriela) August 29, 2022

Maduro pozíciója azonban attól is függ, hogy a globális színtéren meddig lesz képes olyan szövetségeseket találni, amelyek kiállnak mellette.

Az szinte borítékolható, amennyiben sikerül a mostani elégedetlenségi hullámot is túlélnie, akkor szinte példátlan elszigeteltséggel kell majd szembenéznie. Az Egyesült Államok a korábbiaknál is szigorúbb szankciókat mérhet a dél-amerikai országra, ezzel pedig az eddigieknél is nagyobb zsákutcába kerülhet a gazdaság, fokozódhat a szegénység. Az ügyben Joe Biden amerikai elnök is megszólalt, aki új választásokat sürgetett. A Fehér Ház aztán gyorsan visszavonta a szavait, arra hivatkozva, hogy mindenki számára egyértelmű eredmények születtek, González nyert, Maduro pedig veszített. Más országok – így Kolumbia és Brazília – viszont megismételtetné a választásokat, az eddigieknél sokkal tisztább és ellenőrizhetőbb körülmények között. Argentína addig ment, hogy az ellenzék vezérét ismerte el új hivatalos elnöknek.

Caracas legfontosabb szövetségesei a jövőben is Oroszország, Kína és Kuba maradhatnak, ám kérdés, hogy meddig képesek kihúzni a bajból az újra káoszba süllyedő országot. Egyes felvételek szerint orosz zsoldosok már most is feltűntek a venezuelai főváros utcáin, segíteni „rendet tartani”. Az viszont egyértelmű, hogy a végtelenségig Maduro szövetségesei sem tudják támogatni az elnököt.

A kilátások nem kedvezőek a régi-új elnök számára, vélhetően még hosszú ideig nagyon helyzet elé nézhet majd, ráadásul a gazdasági helyzet esetleges romlása még egy választások előtt döntő hatással lehet a hatalmára.

Címlapkép forrása: Jonathan Lanza/NurPhoto via Getty Images