Elképesztő számot mondott be Kijev az orosz veszteségekről: ha ez igaz, nagy lehet a baj

Az ukrán katonai vezérkar szerint az orosz haderő már több mint 600 ezer katonát elvesztett az ukrajnai invázió során, ebbe a számba vélhetően a halottak és a sebesültek is beletartoznak. Az amerikai lap szerint az orosz haderőnek az invázió előtt körülbelül 900 ezer katonája volt, így a veszteségszám ezen érték kétharmadát teszi ki. A Newsweek nem tisztázza, de vélhetően kizárólag az aktív állományra gondol e szám alatt.

Fontos megjegyezni: egy háború során keletkezett élőerő-veszteségeket sokszor még a konfliktus lezárta után is nehéz pontosan felmérni, jelenleg pedig az figyelhető meg, hogy mind Moszkva, mind Kijev jelentősen inflált számokat tesz közzé a másik hadviselő fél veszteségeiről.

Így érdemes ezeket az adatokat erős fenntartásokkal kezelni.

Szintén fontos tényező, hogy az orosz hadvezetés folyamatosan toboroz a háború kezdete óta: egyes jelentések szerint az orosz haderő mérete most már nagyobb is, mint a háború előtt volt. A Newsweek ugyanakkor megjegyzi: az, hogy az orosz hadvezetés nem tudta megfelelően lereagálni a kurszki betörést, annak a jele, hogy létszámhiánnyal küszködnek.

Az amerikai lap kitér arra is, hogy a Bloomberg információi szerint az orosz vezetés mérlegeli annak lehetőségét, hogy újabb mozgósítási hullámot jelentenek be az év végéig, de Putyin elnök továbbra is ódzkodik a teljes mozgósítás ötletétől, attól tartva, hogy ez túlságosan árt a népszerűségének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images