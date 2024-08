Lavrov: itt az idő, hogy Németország feleljen

Németországnak felelnie kell Oroszország minden kérdésére az Északi Áramlat gázvezetékek ellen 2022 szeptemberében elkövetett "terrorcselekményt" illetően - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Izvesztyijának adott interjúban, amelyről készült videót a napilap Telegram-oldalán tették közzé.

"Németországnak minden kérdésre felelnie kell. Először is fel kell hagyniuk azzal, hogy kategorikusan elutasítják azon tények közzétételét, amelyeket nem tudtak nem észrevenni. És amikor az általunk követeltelt bármilyen információt a hivatalos csatornákon keresztül nem kapunk meg, de újságcikkekben felmerül, mégpedig egy időben, ha jól emlékszem, három német lapban is, Amerikában pedig a The Wall Street Journalben, ez felvet olyan gondolatot, hogy mindez csak színjáték" - nehezményezte Lavrov.

Az orosz diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy szerinte az ukránok maguk, amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani az Északi-Áramlat elleni szabotázsakciót.

Most pedig olyan próbálkozásokat látunk, hogy a történteket megpróbálják részeg tisztek nyakába varrni, akik velük italozó üzletemberekkel közösen eldöntötték, hogy megtanulnak búvárkodni, vagy felbéreltek valakit a feladatra. Ez komolytalan!"

- szögezte le Lavrov.

"Még abban az esetben is, ha a német sajtóban említett ukránok közül valakik valóban részt vettek az akcióban, egyedül akkor sem tudták volna végrehajtani azt. Ahogy azt nálunk mondják, világos, hogy a parancs legfelülről érkezett egy ilyen terrorcselekmény végrehajtására, a Nyugat esetében pedig a legfelül Washingtont jelenti" - hangsúlyozta.

Lavrov úgy fogalmazott, hogy a mostani művelet a figyelem elterelését szolgálja a valódi elkövetőkről, illetve "a terrorcselekmény" megrendelőitől. Mint mondta, továbbra is egy átlátható nemzetközi vizsgálatot fognak követelni az ügyben.

Címlapkép forrása: Adam Gray/Getty Images