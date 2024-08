Friss térképek érkeztek: berobbanni látszik az ukrán offenzíva második hulláma

Az orosz Rybar csatorna ukrán páncélozott oszlopok és FPV-drónok támadásáról számolt be a teljes frontvonal mentén.

Az alapvetően megbízható, oroszpárti csatorna Gluskovo és Korenevo térségében nem számolt be jelentős változásokról, igaz ők Sznagoszt elestét sem jelölték. Julian Röpcke német OSINT-elemző ugyanakkor geolokált felvételek alapján Visnevka és Korenevo faluk (az azonos nevű város agglomerációja) elfoglalásáról tudósított. Ennek fontosságáról ebben a cikkünkben írtunk:

Szudzsa környékén kicsit tisztázódott a frontvonal jelenlegi helyzete. A Rybar harctéri felvételeket elemezve megállapította, hogy Malaja Loknya térségében tartják az orosz csapatok pozíciójukat.

Ettől kicsivel keletre, a 200-as főút mentén ukrán előretörésről számol be mindkét oldal. A Rybar szerint Russzkoje Porecsnoje került ukrán kézre, Julian Röpcke pedig Martinovka elfoglalásáról írt.

The Ukrainian army captured the strategic village of , UKR & RUS sources report.The village along the R200 to Kursk city was the last location right next to under Russian control, giving a tiny chance of a Russian surprise counter-attack on the town. #NewsMap