A háború eddigi egyik legnagyobb támadása érte Moszkvát

Moszkva többrétegű légvédelme sikeresen semlegesítette az ellenséges támadást. A védelmi minisztérium összesen 10 drónt lőtt le az éjjel

– olvasható Szergej Szobjanin polgármester Telegram-csatornáján.

Hozzátette: ez eddig a háború egyik legnagyobb támadási kísérlete Moszkva ellen.

Mindeközben a TASzSz arról ír, a légvédelem az éjjel összesen 45 ukrán nagy hatótávolságú drónt lőtt le Oroszország légterében.

Közösségi oldalakon felvételek keringenek az incidensről, az esetleges okozott károkról nincs összesítés.

The Mayor of Moscow Sergei Sobyanin says that Russian air defenses have shot down 10 UAVs tonight. He says this is one of the largest UAV attacks on Moscow. https://t.co/Fk4PJ3ru7y