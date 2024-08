Amerikai elnökválasztás 2024: visszatért a reflektorfénybe Barack és Michelle Obama

Miután tegnap többek közt Hillary Clinton volt külügyminiszter és Joe Biden hivatalban lévő elnök szólaltak fel a Demokrata Párt chicagói jelölőgyűlésén, annak második napján Barack és Michelle Obama követte őket, akiket a közönség kitörő örömmel fogadott.

Először Michelle Obama volt first lady állt színpadra, aki erőteljes beszédében elmondta:

a remény visszatérőben van.

"Csak Kamala Harris érti igazán a láthatatlan munkát és a rendíthetetlen elkötelezettséget, amely mindig is naggyá tette Amerikát" - fejtette ki. Szerinte a

legtöbbünknek nem fog megadatni annak a kegyelme, hogy előrefelé bukjunk

a nemzedékeken át felhalmozott családi vagyonnak hála, ami egyértelmű utalás volt Donald Trump republikánus elnökjelöltre.

Michelle Obama roasted Donald Trump for pic.twitter.com/5RjnjWrqaT — POLITICO (@politico) August 21, 2024

Kamala tudja, ahogy mi is, hogy függetlenül attól, hogy honnan jöttél, hogy nézel ki, kit szeretsz, miként imádkozol, vagy mennyi van a bankszámládon, mindannyian megérdemeljük a lehetőséget, hogy tisztességes életet élhessünk

- jelentette ki Michelle Obama, akit férje és a korábbi elnök, Barack Obama követett a mikrofonnál.

A történelem úgy fog emlékezni Joe Bidenre, mint egy kiváló elnökre, aki megvédte a demokráciát egy óriási veszéllyel fenyegető pillanatban

- kezdte beszédét, hozzátéve: "büszke vagyok arra, hogy az elnökömnek nevezhetem, de még büszkébb vagyok arra, hogy a barátomnak hívhatom."

Ez még mindig szoros verseny lesz egy erősen megosztott országban

- folytatta Obama arra hivatkozva, hogy egy hónappal ezelőtt Kamala Harris alelnök vette át az elnökjelöltséget Joe Bidentől.

A híresztelések szerint Nancy Pelosi korábbi házelnök mellett egyébként Obama is jelentős szerepet vállalhatott abban, hogy rávegyék az elnököt a visszalépésre.

Obama kritizálta Donald Trumpot, amiért szerinte "nem hagyja abba a nyafogást a problémáiról", mivel "attól fél, hogy veszít Kamala ellen."

Obama azért is bírálta republikánus utódját, mert "gyerekes beceneveket" aggat másokra, "összeesküvés-elméleteket terjeszt," és "furcsa megszállottsággal bír a nézőközönségének méreteivel kapcsolatban."

Obama mocks Trumps weird obsession with crowd sizes pic.twitter.com/g27dy5MEBS — Marc (Caputo) August 21, 2024

"A minap hallottam, hogy valaki ahhoz a szomszédhoz hasonlította Trumpot, aki a nap minden percében az ablakod előtt járatja a lombfúvóját" - mondta, majd hangsúlyozta:

Nos, egy szomszédtól ez kimerítő. Egy elnöktől ez egyszerűen veszélyes.

"Olyan elnökre van szükségünk, aki valóban törődik azon emberek millióival szerte az országban, akik minden nap felkelnek, hogy elvégezzék azt az alapvető, gyakran hálátlan munkát, hogy ápolják a betegeket, takarítsák az utcákat, kézbesítsék a csomagokat, és kiálljanak a jobb bérekért és munkakörülményekért folytatott tárgyalásokhoz való jogukért" - vélekedett a volt elnök, és a 2008-as kampányszlogenjét ("Yes, we can") idézve kijelentette:

És Kamala lehet ez az elnök. Igen, ő lehet.

Barack Obama wrapped up his DNC speech tonight by starting a pic.twitter.com/Petve4ADHj — POLITICO (@politico) August 21, 2024

Címlapkép: Barack Obama volt amerikai elnök távozik beszéde után a Demokrata Nemzeti Kongresszuson (DNC) az Egyesült Államokban, az Illinois állambeli Chicagóban található United Centerben 2024. augusztus 20-án, kedden. Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images