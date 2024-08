Putyin egyik közeli hozzátartozója lehet az orosz politika új nagyágyúja

Civileva már korábban ismert név volt az orosz elit körökben, ennek köszönhetően már korábban fel is került a neve a nyugati szankciós listákra. Mégis meglepő, hogy az 52 éves nő hogyan halad előre a ranglétrán, mivel Putyin esetében szokatlan, hogy valamelyik családtagjának nyilvános kormányzati állást ad. A hírek szerint júniusban miniszterhelyettes lett a védelmi minisztériumban, majd a hétvégén katonai államtitkári pozíciót is szerzett.

A gyors felemelkedését az orosz források egyértelműen annak tulajdonítják, hogy Civileva jó és közvetlen kapcsolatot ápol az elnökkel.

Ez a helyzet kedvező helyzetbe hozza őt, mivel gyakran a feletteseinél is könnyebben tud Putyinhoz eljutni, ami kulcsfontosságú lehet Oroszországban. A nő a hivatalos kommunikációs csatornákon kívül magánrendezvényeken is tud találkozni az elnökkel, ez pedig kiemelkedővé teszi az ő személyét. A hírek szerint ugyanis az államfő az ukrajnai háború idején egyre inkább elszigetelte magát a külvilágtól, ezért minden kontakt különösen felértékelődött vele.

