Zelenszkij szerint eszük ágában sincs megállni Kurszk megyében – Ez nem fog tetszeni Moszkvában

Ismét megszólalt Zelenszkij az ukrajnai harcok jelenlegi állásáról. Az államfő arról is beszélt, hogy az ukrajnai frontvonalakon pontosan hogy állnak a harcok. Itt korábban nagy tempóban haladtak előre az oroszok, szinte naponta foglaltak el egy települést, félő volt, hogy hamarosan Pokrovszk ostroma következhet, ami súlyos csapást jelentett volna Kijevnek. Az elnök szerint azonban urai a helyzetnek és képesek felülkerekedni a támadókon, mivel napról napra nagyobb erőt képviselnek.

Zelenszkij természetesen az elmúlt hetek legnagyobb meglepetéséről, az ukránok kurszki támadásáról is beszámolt. Erről elmondta, hogy

a térségben tovább folytatódnak a támadó hadműveletek, szerinte a megszerezett területek felett ellenőrzést gyakorolnak.

I received several reports from Commander-in-Chief Syrskyi on our positions, primarily in the Pokrovsk direction, Donetsk region. We understand the enemys moves and are strengthening our defenses.An inspection was carried out regarding the supply of shells. Its crucial that pic.twitter.com/aOUjPtCK3e