Oroszország határánál tűnt fel Zelenszkij, bejelentést tett az ukrán offenzíváról

Az ukrán államfő X-oldalán videót is közzétett arról, hogy a Kurszki területtel határos ukrajnai Szumi megyében Olekszandr Szirkszkij katonai főparancsnokkal találkozott.

Zelenszkij bejelentette, hogy újabb orosz települést foglaltak el a Kurszki területen.

Egy másik település a Kurszki területen már ukrán ellenőrzés alatt áll, és feltöltöttük a cserealapot

– mondta az ukrán elnök, arra utalva, hogy újabb orosz hadifoglyokat fogtak, akiket majd ukrán hadifoglyokra tudnak cserélni.

