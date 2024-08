A neves amerikai elemzőház: nagy bajban vannak az ukránok Donyecknél, de a legrosszabbat sikerült elkerülni

Az orosz előrenyomulás egyik legnagyobb célja az volt Pokrovszk városánál, hogy sikerüljön bekeríteniük az ukrán erőket. Ez végül azért nem sikerült, mivel a védők kivonultak a térségből, ezzel gyakorlatilag átadva azt a támadó alakulatoknak. Az ISW szerint egyre több geolokációs felvétel bizonyítja azt az állítást, hogy az oroszok elfoglalták a Karlivszk melletti víztározó keleti partjait. A T-0511-es autóúttól délre és délnyugatra is elfoglaltak további területeket, ezzel pedig a kiegyenlítették a frontvonalat valamelyest, illetve megteremtették az oroszok annak a lehetőségét, hogy képesek legyen átkaroló hadműveletet végrehajtani az ukrán alakulatok ellen.

A bekerítés elleni harc helyett végül az ukránok a visszavonulás mellett döntöttek, ezt az egyik dandár szóvivője is elismerte.

Szerintük azért volt szükség erre a lépésre, hogy kiegyenlítsék a frontvonalat, valamint rengeteg katona életét tudták ezzel megmenteni. Az ISW szerint a műveletet sikerrel hajtották végre, képesek voltak rendezetten visszavonulni, ezzel elkerülve, hogy túl nagy előnyhöz juttassák a támadókat.

Recent Russian advances in the Pokrovsk direction appear to have prompted Ukrainian withdrawals from limited positions southeast of Pokrovsk, and Russian forces have likely failed to achieve their apparent objective of tactically encircling Ukrainian forces in the area. https://t.co/wRDQIhvgLr