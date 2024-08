Aggódik a keleti katonai hatalom: az ukránoknál látott taktikával készülnek fel Kína ellen

A japán Nemzetközi Keresztény Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora, Stephan Nagy hangsúlyozta a telepítésekkel kapcsolatban:

Fontos Japán tengeri tudatosságának növelése, különösen a Japán-tengeren, a Tajvani-szorosban és a Dél-kínai-tengeren.

A szakember kiemelte továbbá az aknaelhárítás és a tengeralattjáró-ellenes hadviselés terén a fejlett képességek fontosságát. Japán 2024-es védelmi fehér könyve kiemeli az USV-k kritikus szerepét a nemzetvédelemben, utalva autonómiájukra és költséghatékonyságukra. A dokumentum hangsúlyozza az amerikai haditengerészettel való együttműködés jelentőségét az USV-technológia fejlesztésében. Tokió önállóan is csalakedni kívánt és a JMU Defense Systems együttműködésével már elkészült egy USV prototípus, amelyet a JMSDF legújabb Mogami-osztályú fregattján tesztelnek.

