Egyértelmű felszólítást kapott Zelenszkij a nagyhatalom vezetőjétől: haladéktalanul le kell ülni tárgyalni Oroszországgal

Modi látogatása történelminek tekinthető, indiai miniszterelnök ugyanis Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta még soha nem járt az országban. Az indiai kormányfő nemrég Vlagyimir Putyinnál is járt Moszkvában, ezt követően került sor a kijevi vizitre.

A Reuters beszámolója szerint Modi azt mondta Zelenszkijnek:

A megoldáshoz vezető út csak a párbeszéden és a diplomácián keresztül érhető el. És el kell indulnunk ebbe az irányba, anélkül, hogy vesztegetnénk az időt. Mindkét oldalnak le kell ülnie, hogy megtalálják a kivezető utat ebből a válságból.

Az indiai kormányfő biztosította az ukrán elnököt, hogy India kész aktív szerepet vállalni a béke elérésében.

Ha bármilyen szerepet tudok ebben játszani személyesen, meg fogom tenni, mint barát biztosíthatom erről

– üzente Modi Zelenszkijnek, aki azt mondta, a háború lezárása és egy igazságos béke prioritások Ukrajna számára.

Today, history was made. The Prime Minister of India made his first visit to Ukraine since our country's independence, on the eve of our Independence Day.Today, we reached an agreement on four documents between Ukraine and India, covering the medical field, @narendramodi