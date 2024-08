Hosszú sorokban tolonganak az orosz páncélosok: érkezik az erősítés Kurszkba

Több mint két hét telt el az ukrán csapatok betörése óta az oroszországi Kurszk megyében, de egyelőre még nem mindenütt sikerült megállítani a támadást. Ezen igyekeznek javítani az oroszok.

Friss felvételek érkeztek arról, ahogy egy oroszországi autóúton hosszú sorokban állnak a kurszki frontvonal felé haladó páncélosok. Az nem derült ki a felvételből, hogy pontosan hol tart jelenleg a konvoj, ám az ukránok betörésének kezdetén szintén több alkalommal is hadoszlopokban érkezett az erősítés, ám a támadók erre is fel voltak készülve, így több alkalommal is keringtek olyan videók, hogy egyszerűen szétlőtték a teljes menetet.

It is stated as: The Russian 56th Guards Airborne Assault Regiment is traveling to the Kursk region. pic.twitter.com/vBRh7r4g8F — (UkraineNewsLive) August 22, 2024

Kosztantin Masovec ukrán katonai szakértő szerint 9–10 ezer katonát vezényelhettek át a térségbe, ezek között legfeljebb három, nem teljes létszámú gépesített lövészezred, nyolc gépesített lövész-, harckocsi- és gyalogos zászlóalj, valamint egy légideszant (VDV) ezred lehet. Ez utóbbi látható a most közzétett képeken is. Rajtuk kívül további két rohamosztagot is átirányítottak. Az amerikai ISW kutatóintézet jelentése szerint ez egyre inkább azt jelenti, hogy Moszkva kénytelen lépni és a frontvonal más területeiről is lassan csapatokat elvonni, mivel kezd egyre kínosabbá válni számára a tehetetlenség Kurszknál.

A nyugati szakértők szerint az ukránok képtelenek lesznek egy-két hónapnál tovább megtartani a most megszerzett területeket, valamint jelentős veszteséget is szenvedtek a támadás közben.

Az oroszok eddig a legfontosabb szektorokból – így Pokrovszk és Toreck térségéből – nem vontak ki alakulatokat, itt továbbra gyors ütemben szorítják vissza az ukrán védelmet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images