Kulcsfontosságú tengerszorosban csapott le az ukrán Neptune rakéta: hatalmas lángok ütöttek ki a kikötőben

A felvételek szerint az ukrán fejlesztésű Neptune rakétával mértek csapást a Kercsi-szorosban egy orosz kompra Kavkaz kikötőjében. Ez a pont az egyik legfontosabb átkelőnek számít a szárazföldi Oroszország és a Krím között, amelyet 2014 óta tart megszállás alatt Moszkva. 2018 óta a két területet híd is összeköti egymással, ám a 2022-es ukrajnai orosz invázió óta Kijev ezt az átkelőt is rendszeresen támadja. A kompforgalom éppen ezért jelentős maradt, minden ilyen jellegű támadás komolyan gyengíti az oroszok utánpótlását a félsziget felé.

