Megijedt Ukrajna szomszédja a kurszki betöréstől: félnek tőle, hogy őket is megtámadják

Fehéroroszországot is megtámadhatja Ukrajna, viszont az ország védelmi erői és civil lakossága is készen állnak egy ilyen betörés elhárítására, így nem történhet meg az, amit most Kurszkban látunk – idézi Viktor Tumar fehérorosz vezérkarifőnök-helyettest az Ukrainszka Pravda.