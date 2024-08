Rég nem látott funkció érkezik az egyik legnépszerűbb közösségimédia-platformra

A fejlesztés a The Verge szerint emlékeztet a 2000-es évek elején - leginkább az Egyesült Államokban - elterjedt közösségi platform, a Myspace hasonló funkciójára.

Az Instagram által közzétett képernyőfotók alapján

a kiválasztott zene a felhasználói profil LEÍRÁSÁBAN (bio) jelenik meg, és addig marad látható, amíg a felhasználó el nem távolítja vagy le nem cseréli azt.

A profilt látogatói a felületen egyből bele is hallgathatnak a zeneszámba.

