Toreck bevételére készülnek az oroszok, nem sikerült az oroszok nagy terve Pokrovszknál – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az ukrán hadsereg a jelek szerint csütörtökön első alkalommal ismerte be, hogy az ország keleti részében előrenyomuló orosz haderő kezére jutott Nju Jork mezőváros, és Toreck is egyre nagyobb veszélynek van kitéve. A források szerint hamarosan megkezdődhet a város ostroma. Közzétette napi jelentését az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház, amely ezúttal a Pokrovszk környéki harcokról ír. A térségben nem állnak túl jól az ukrán alakulatok, de a bekerítést sikerült elkerülniük, ami a támadók legfontosabb célja lett volna. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.