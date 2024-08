Újra felbukkant Kína futurisztikus csúcsfegyvere: már tesztelik a GJ-11 pilóta nélküli harci repülőgépet

Az Eurasian Times még 2024 februárjában írta meg, hogy Kína bemutatta a jövő hadviselésére szánt egyik csúcsfejlesztését, a GJ-11 Sharp Sword-öt a szingapúri fegyverkiállításon. A felvillantás egyben azt is jelentette, hogy a Peking exportra is szán a járműből.

Az elképzelések szerint az UCAV fontos szerepet játszhat majd az olyan kritikusan fontos hadszíntéreken, mint Tajvan vagy a Csendes-óceán térsége.

Most friss felvételek érkeztek arról, hogy már tesztelik a képességeket. A képek tanúsága szerint a szárazföldi területeken haladt el, amely kissé ellentmond az eredetileg meghatározott céloknak.

Chinese GJ-11 Sharp Sword UCAV spotted during test flight.GJ-11 is notable for its stealth capabilities and advanced design, which includes a tailless flying wing structure.Recent reports indicate that the GJ-11 is capable of operating from Type 075 amphibious assault ships. pic.twitter.com/n1dmJO7LS4