Közelebb került az EU-tagsághoz Ukrajna, érkezik az amerikai segélycsomag – Háborús híreink szombaton

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint geolokalizált felvételek bizonyítják, hogy az ukrán erők továbbhaladtak Kurszk megyében Russzkaja Konopelkánál. Egy orosz katonai blogger szerint az ukrán csapatok Martinovkától északra is előrenyomultak a Szudzsa és Szuhodolovka közötti R-200-as autópálya mentén.

Egyes orosz katonai bloggerek ugyanakkor arról írtak, hogy az oroszok visszaszerezték az ukránoktól Szpalnoje és Krupec településeket.

A DeepState szerint az ukrán erők Szudzsától keletre értek el sikereket, míg az oroszok Donyeck megyében Novohrodivkában és Hrodivkánál haladtak előre.