Bajban Oroszország? - Kétségbeesett trükközés derült ki

Az Egyesült Államok pénteken szankcionálta Pioneert, a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajó a műholdas felvételek szerint jelenleg egy másik hajó mellett horgonyoz az egyiptomi Port Saidtól mintegy 30 kilométerre északkeletre. Ez arra utal, hogy úgynevezett

nyíltvízi hajóról-hajóra történő átrakást hajt végre a Pioneer,

ami a földgáz esetében nagyon ritkának mondható. A fogadó hajó a New Energy, amelyre a TankerTrackers.com szerint nem vonatkoznak korlátozások.

Ez az első rakomány, amelyet az Arctic LNG 2-ből, Oroszország legújabb gázexportáló üzeméből töltenek be, amelyet az USA még tavaly sújtott szankciókkal. Az amerikai intézkedésekre válaszul Moszkva a nyersolaj és az olajtermékek szállítására használt módszerhez hasonlóan LNG-tankerekből álló árnyékflottát is toboroz, írja a Yahoo Finance.

Az Egyesült Államok a múlt héten tovább nehezítette az orosz energiaexport helyzetét, miután hét Oroszországhoz kötődő LNG-szállító hajóra is szankciót jelentett be, köztük a Pioneerra és az Ocean Speedstar Solutionsre, a hajó indiai székhelyű kezelőjére. A New Energyt június óta a Plio Energy Cargo Shipping kezeli az Equasis, egy globális hajózási adatbázis szerint, és korábban azt gyanították, hogy átláthatatlan tulajdonosi viszonyai miatt az árnyékflotta része. Az indiai székhelyű Plio Energyt június 20-án jegyezték be az indiai vállalati ügyek minisztériuma szerint. A Plio nem válaszolt a kommentárt kérő e-mailre.

Amint az átadás befejeződik, a New Energy a Szuezi-csatornán keresztül Ázsia felé veheti az irányt, ahol az orosz gázra akadhatnak készséges vevők. A szankcionált energiatermékeket szállító hajók esetében bevett gyakorlat, hogy automatikus azonosító rendszereik kikapcsolásával vagy manipulálásával elrejtik tartózkodási helyüket. Az Everest Energy, egy másik, az Egyesült Államok által pénteken szankcionált hajó jelenleg távolodik az oroszországi Arctic LNG 2 létesítménytől a hajókövetési adatok szerint, amelyek azt jelzik, hogy a hajó felvett egy szállítmányt. A hajó az adatok szerint hétfőig a Barents-tengeren hamisította a tartózkodási helyét.

A háború kitörése óta jelentősen megcsappant Oroszország fosszilis energiaexportja, a fő piacnak számító Európai Unió fokozatos leválásának köszönhetően. A CREA adatai alapján látszik, hogy míg 2022 elején 1-1,25 milliárd euró érékben bonyolódott le exportügylet, addig az elmúlt hónapokban ez a szám 550-800 millió euró között alakult. Ezzel párhuzamosan természetesen

a kereskedelmi partnerek köre is gyökeresen átalakult, a legfontosabb felvevőpiaccá Kína és India vált.

Az orosz energiaexport alakulása felvevőpiacok szerint. Forrás: Russia Fossil Tracker

