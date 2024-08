Figyelmeztet a veterán FBI-ügynök: erőszak követheti az idei elnökválasztást

Az egykor az amerikai hadsereg mesterlövészeként szolgáló korábbi FBI-informátor most megjelent, White Robes and Broken Badges (Fehér köpenyek és törött jelvények) címet viselő könyve azon tapasztalatairól ad számot, amit tavaly dokumentumfilmként is feldolgoztak. Joe Moore kötete ezúttal a novemberi választásokkal kapcsolatban is levonja a tanulságokat, mely során szerinte számolni kell a szélsőjobboldali és fehér felsőbbrendűségi csoportok fenyegetésével.

Sajnos úgy gondolom, hogy ez nemzetünk történelmének bármelyik időszakára érvényes, nem csak erre a választásra

- idézi a Guardian Moore-t, aki a 2010-es években a floridai Gainesville közelében került kapcsolatba a Ku-Klux-Klannal az FBI beépített ügynökeként. Miközben Moore egészen a Grand Knighthawk rangig jutott, azaz a klán biztonsági tisztviselője volt, meghiúsította például három klánista börtönőr tervét egy korábbi rab meggyilkolására, aki fekete volt. De ez nem minden.

"A KKK [...] belsejébe való első behatolásom során lelepleztem egy merénylettervet az akkor elnökjelölt Barack Obama meggyilkolására, hogy aztán szemtanúja legyek annak, ahogy a klán csatakiáltásként és toborzóeszközként használta fel a megválasztását, ami tűzvihart szított a fehér nacionalista jobboldalon" - írja Moore a könyvében.

Moore azután, hogy külföldi önkényuralmi rendszereket is megjárt, úgy fogalmaz, "semmi, aminek tanúja voltam, nem ijesztett meg annyira, mint amivel most itthon szembesülünk. Kell-e félnünk? A 2024-es választások közeledtével, amikor maga a demokrácia is a szavazólapon van, a válaszom az, hogy igen, nagyon kell félnünk."

Ami a KKK hatóságokkal való összefonódását illeti, Moore kiemeli, hogy a 2021. január 6-i Capitolium elleni támadás során letartóztatottak mintegy 20%-a vélhetően valamilyen kapcsolatban áll az amerikai bűnüldöző szervekkel.

"Mindenféle bűnszervezet hozzá akar férni a rendőri hatalomhoz, legyen szó börtönökről, helyi rendőrségről vagy állami rendőrségről. Információkat akarnak, hogy ellenőrzésük alatt tarthassák a környezetüket" - mutat rá a korábbi informátor. "A KKK azonban nem azért ellenőrzi a környezetét, hogy pénzt keressen, hanem azért, hogy egy ideológiát teljesítsen be, hogy egy új kormányt vagy rendszert hozzon létre" - véli Moore.

A Reuters/Ipsos májusi közvélemény-kutatása szerint

három amerikaiból kettő aggódik amiatt, hogy a november 5-i választásokat politikai erőszak követheti.

Címlapkép: A Ku Klux Klan tüntet 2017. július 8-án a virginiai Charlottesville-ben. A KKK Robert E. Lee tábornok szobrának tervezett eltávolítása ellen tiltakozott, és a déli konföderációs emlékművek védelmét követelte. Címlapkép forrása: Chet Strange/Getty Images