Így küzdenének a szakértők az egyik legveszélyesebb gyógyíthatatlan betegség ellen

Skót kutatók egy olyan eszköz kifejlesztésén dolgoznak, amellyel a jövőben képesek lehetnek agyi felvételek alapján előre jelezni a demencia kockázatát. Az Edinburgh-i és a Dundee-i Egyetem szakemberei a NEURii nevű globális kutatás keretében 1,6 millió CT és MRI-felvételt fognak elemezni a mesterséges intelligencia bevonásával - jelentette a The Guardian

Az elmúlt több mint egy évtizedben gyűjtött képi adatokat a kutatócsoport összeveti majd az egészségügyi nyilvántartásokkal.

A projekt célja olyan digitális eszközök létrehozása, amellyel a radiológusok képesek lehetnek a demencia kockázatának meghatározására és így a betegség korábbi diagnosztizálására.

Az előrejelzések szerint a demenciával élők száma drasztikusan növekedni fog globálisan a következő évtizedekben: egyes becslések szerint 2050-re világszerte csaknem 153 millió ember fog ebben a betegségben szenvedni, ami a jelenlegi szám majdnem háromszorosa. A mentális betegség már jelenleg is komoly terhet ró az ellátórendszerekre is, a demenciához kapcsolódó egészségügyi és szociális költségek már most meghaladják az évi 780 milliárd fontot.

Emanuele Trucco, a Dundee-i egyetem szakértője szerint, ha a kutatók sikerrel járnak, akkor

olyan szoftvereszközökhöz juthatnak a jövőben, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak majd a rutinszerű radiológiai műveletekbe.

Will Whiteley, a projekt társvezetője hozzátette, kulcsfontosságú lenne magas kockázatú csoportba tartozó emberek leleteinek vizsgálata is, hogy a szakemberek elkezdhessék új kezelések kifejlesztését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio