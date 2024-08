Toronyháznak repülő drón, víztározóba csapódó rakéta – sorra jönnek a felvételek a hétfői támadásokról

Hétfőre virradóra Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, hetek óta a legsúlyosabbat. Ukrajna maga is drónokkal támadta Oroszországot, mindenekelőtt a Szaratovi területet.

Szaratov városában egy ukrán öngyilkos drón egy toronyháznak csapódott:

A Ukrainian drone slammed into a high-rise apartment complex in the city of Saratov early Monday. Regional authorities said a woman was hospitalized in serious condition, with doctors fighting for her life.Read more: https://t.co/pedUY4xLrl — The (Moscow) August 26, 2024

Ez az orosz rakéta eltévedhetett, és telibe kapott egy víztározót. A célpont valószínűleg egy vízierőmű lett volna.

Frustrated with the ongoing resistance of the Ukrainian people, Russians jump the inter-species divide, sending one of their $2,000,000 missiles to show the fish of Kyiv who's boss. pic.twitter.com/hNnm60uqSA — KyivPost (@KyivPost) August 26, 2024

Egy másik rakéta ugyanakkor eltalálta a kijevi vízierőművet. Ha a víztározó gátja átszakadt volna, hatalmas áradás keletkezik, és rengetegen meghalnak.

Russians weren't stopped after blowing up the Nova Kakhovka dam, so now they are trying to blow up the Kyiv Hydroelectric Dam. pic.twitter.com/WdUvSrZ2Hf — KyivPost (@KyivPost) August 26, 2024

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán azt írta,

Oroszország mintegy 100 rakétával és 100 drónnal támadta hétfőn Ukrajnát

– közölte az Ukrajinszka Pravda. Az államfő szerint az energetikai infrastruktúrát jelentős károk érték. Zelenszkij ismét felszólította a Nyugatot, adjanak engedélyt, hogy nagy hatótávolságú nyugati fegyverekkel támadhassanak orosz területeket.