Amerikai elnökválasztás 2024: korábbi párttársa hagyta faképnél Kamala Harrist, inkább Donald Trumpot támogatja

Tulsi Gabbard 2013 és 2021 között képviselte Hawaii második kongresszusi körzetét, 2020-ban pedig elindult a Demokrata Párt elnökjelölti előválasztásán. A politikai karrierje előtt Irakban és Kuvaitban is szolgált veterán 2022-ben kilépett a pártból, majd a konzervatív politikai konferenciák és a jobboldali média állandó szereplőjévé vált.

I was a Democrat for over 20 years. Today, I endorsed Donald Trump for President. WATCH to hear why: pic.twitter.com/lwA8FYFx8h