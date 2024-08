Történelmi csapást szenvedett Ukrajna, Orlivka elesett - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Cseh vezetők hétfőn arra figyelmeztettek, hogy az európai egység és biztonság gyengítésére irányuló orosz kísérletek meghozzák gyümölcsüket: már most is egyre megosztottabbak az európai országok társadalmai, ami súlyos veszélyt jelent a demokratikus rendszerekre is. Bírálták a magyar kormány lépését is, hogy egyszerűbbé tette a tartózkodási engedélyek megszerzését az orosz és fehérorosz állampolgároknak, ezért azonnali lépéseket sürgettek – számolt be az Euractiv.