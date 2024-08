Egyre több helyen fokozódik a helyzet a fronton: újabb ukrán város bekerítésére készülnek az oroszok Donyeckben

A DeepState elemzése szerint Moszkva arra készül, hogy a régóta áhított Vuhledár városát bevegyék. A háború előtt még mintegy 15 ezres lakosságú település több mint két éve a frontvonalon van, Moszkva már több alkalommal is jelentős támadást indított az egykori bányászközpont ellen. A kis területű, de rendkívül megerősített, többnyire panelházakból álló lakótelepet minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült bevenni. Emlékezetes, hogy itt lehetett több alkalommal is azokat a megdöbbentő képsorokat látni, amikor az oroszok hosszú menetoszlopokban törnek a településre, majd az ukránok sorra lövik ki a páncélosokat.

Az elmúlt két év sikertelenségei után most újra megpróbálják az oroszok bevenni a települést.

A stratégia viszont megváltozott az eddigiekhez képest: már nem frontális támadással igyekeznek betörni Vuhledárba, hanem inkább átkaroló hadműveletet készítenek elő. A DeepState elemzése szerint a település körül két oldalt is fokozták az aktivitásukat a támadó alakulatok, keleten már sikereket is elértek. Pavlivkánál nyugat felől, Vodianénél pedig észak felől igyekeznek átkarolni a bányászvárost. Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző (ez a nyílt forráskódú információkra támaszkodó elemzéseket jelöli) szerint Vuhledártól északra az oroszok már elvágtak egy fontos utánpótlási útvonalat, ezzel pedig jelentős helyzeti előnyre tettek szert a szektorban.

