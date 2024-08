Fiúk a lányok ellen? Az idei amerikai elnökválasztás a nemek közti csatáról is szólhat

Együtt sok repedést ütöttünk a legmagasabb, legkeményebb üvegplafonba. És ma este, ma este oly közel vagyunk ahhoz, hogy egyszer és mindenkorra áttörjük

- mondta Hillary Clinton volt külügyminiszter, a demokraták 2016-os elnökjelöltje a párt jelölőgyűlésének hétfői napján. A korábbi first lady hozzátette:

És tudják mit? Az üvegplafon másik oldalán Kamala Harris áll, aki felemeli a kezét, és leteszi a hivatali esküt mint az Egyesült Államok 47. elnöke.

Clinton reményteli beszéde, és a jelenléte önmagában viszont figyelmeztetésként is szolgált a párt számára: 2016-ban Donald Trump a politikai, üzleti és médiaelit várakozásai ellenére legyőzte a volt New York-i szenátort,

aki éppenséggel bármely nagy párt első női elnökjelöltje volt.

2024-ben, a Trumpot legyőző Joe Biden elnök visszalépését követően, a demokraták ismét egy női aspiránssal, az ország első női és első színesbőrű alelnökével szállnak ringbe,

miközben abban bíznak, nem a 2016-os forgatókönyv fog megismétlődni.

Ahhoz, hogy megvizsgáljuk a két nem közötti tendenciákat idén, először vissza kell utaznunk az időben. Az első pártpolitikai különbségek már azután megjelentek, hogy a nők – a legtöbb nyugati demokráciában az I. világháborút követően – szavazati joghoz jutottak. Elsőre meglepőnek hathat, de a legtöbb nyugati országban, beleértve az Egyesült Államokat,

a nők egészen a '70-es évekig konzervatívabbnak számítottak a férfiaknál,

és nagyobb arányban voksoltak a jobboldalra, esetünkben a Republikánus Pártra.

A pártok szavazótáborában ekkortájt bekövetkezett fordulatot jól szemlélteti, hogy a demokraták legutóbb 1976-ban teljesítettek jobban a férfiak, mint a nők körében. Végül a republikánus Ronald Reagan elnöksége alatt,

a '80-as évektől kezdett uralkodóvá válni az a máig tartó tendencia, miszerint a nők a liberális oldalt képviselő demokraták felé hajlanak.

Bár egyértelmű tudományos választ még nem kaptunk az ok-okozati viszonyokra,

Ha megfigyeljük a nők és a férfiak elnökválasztási preferenciáit Reagan első győzelme, azaz 1980 óta, láthatjuk, hogy

a demokraták végig jobban teljesítenek a nők, mint a férfiak körében, míg a republikánusokra a fordítottja igaz.

Az erőviszonyok kapcsán megállapítható, hogy 1988 óta nem nyerte meg republikánus elnökjelölt a "női szavazatot", azaz azóta nem sikerült a demokratáknál több nőt meggyőzniük. Ami az érme másik oldalát illeti, két demokrata elnökjelölt jelentett kivételt azzal, hogy képes volt megszólítani a férfiak többségét: Barack Obama 2008-ban, illetve Bill Clinton 1992-ben.

Noha 2012 óta nagyjából stabilizálódott az elnökjelöltek támogatottságának nemi megoszlása, a Kamala Harris versenybe szállása óta készült közvélemény-kutatások aggregált átlaga szerint 2024-ben szétnyílhat a pártok közötti olló e tekintetben:

Joe Biden 2020-as, Ovális Irodát érő számaihoz viszonyítva a demokraták 2024-ben szinten tarthatják magukat a nők között, ám

a Biden által felturbózott férfi voksolóik aránya mintegy 3 ponttal lejjebb szökkenhet.

Ennek fonákja, hogy a republikánusok Trump harmadik indulásával a férfiak körében több mint 2 százalékponttal javíthatnak négy évvel ezelőtthöz képest, miközben a női támogatóik hányada szinte változatlan.

A változás első blikkre tehát főként a férfiak demokratáktól való elpártolásának tűnik,

ez pedig nem túl kedvező hír Kamala Harris számára.

Ha történelmi távlatban nézzük a republikánusok és demokraták egymás elleni előnyét, illetve lemaradását a két alcsoportban, csakugyan szemléletes tendenciák rajzolódnak ki.

Az elmúlt 44 év 11 elnökválasztása során csupán négyszer fordult elő, hogy ugyanaz a jelölt egyszerre meggyőzze a nők és férfiak többségét.

Kiemelkedik a sorból az 1992-es ciklus, ekkor volt példa a legcsekélyebb különbségre a férfiak és nők szavazatában. Bill Clinton négy évvel későbbre veszített férfi szavazóiból, ám a hirtelen meggyarapodó női támogatóinak hála nem kellett elhagynia a Fehér Házat.

Clinton elnök rekordmagas, 16,5 pontos előnyét Harris idén könnyedén megközelítheti, hiszen '96 óta a legmagasabb szavazatarányt mérik számára a nők körében.

Trump ezzel szemben a korábbi 2016-os sikerét is túlszárnyalhatja a férfiaknál, és a fiatalabb Bush támogatottsági szintjét hajszolhatja.

Az egyik módszer az úgynevezett gender gap, azaz a nemi szakadék kiszámolására, hogy kivonjuk a győztes jelöltre leadott férfi szavazatokból a nők voksainak arányát. Így világosabb képet kaphatunk arról, hogy átlagosan milyen távol állt egymástól a két nem szavazóurnába dobott cédulája.

Itt fontos megjegyezni, hogy az amerikai választási rendszer sajátosságai miatt ehhez az országos szavazatarányban első helyen végzett jelöltet vettük figyelembe. 2000-ben és 2016-ban ez nem esett egybe az elektori kollégiumot, ezáltal az elnökséget is bezsebelő személlyel.

Ez alapján megállja a helyét az az amerikai sajtót bejáró tipp, miszerint

ezelőtt sosem látott szélességűre nyílhat a nők és férfiak közti árok,

bár a korábbi adatokhoz képest nem annyira kirívó az idei előrejelzés. Mint látható, korábban a 2016-os és a 2000-es elnökválasztás járt a legmarkánsabb, 11 százalékpontot meghaladó nemi különbséggel, ami az országos szinten jelenleg jobban álló Kamala Harris győzelme esetén 2024-ben

rekordmagasra, 12 pontra emelkedhet.

De meghatározhatjuk másképp is a nemi szakadékot, ha először kivonjuk az egyes jelöltek nők között elért szavazatarányából a férfi voksaikat, majd megállapítjuk a kettő különbségét. Ezzel a módszerrel, bár a részeredmények különböznek, a végső tendencia hasonló, hiszen a várakozások szerint az idei elnökválasztáson tátoghat a legszélesebb, 24 százalékpontos szakadék nők és férfiak között. Ez az 1992-es minimumérték ötszöröse, az 1980 óta vezetett átlagnál (15,6) és mediánértéknél (17) pedig több mint 8, illetve 7 ponttal nagyobb.

A New York Times a hónap első felében végzett kutatást a választás kimenetelét gyakorlatilag kizárólagos módon eldöntő csatatérállamokban. Noha a legutóbbi országos felmérésük (a számítás módjától függően) 4, illetve 10 ponttal szélesebb gender gapet jósolt a korábban alkalmazott aggregált átlagunknál, a Times saját számai közötti összehasonlítást végezve

egy sor billegő államban az országosnál jóval kiterjedtebb nemi szakadékra számíthatunk.

Ez elsősorban Arizonára, Georgiára, Michiganre és Wisconsinra igaz.

Jóllehet valamennyi állam választói sajátos szempontok mentén voksolnak, az előbb említett helyeken megfigyelt óriási nemi szakadék akár szolgálhat előrejelzésként is, mivel a választási kampány számottevő része eddig a győzelemhez szükséges billegő államokban zajlott.

így a kampány szeptemberi beindulásával ez a trend országszerte is megjelenhet, és a mostani becsléseket túlszárnyaló nemi szakadék alakulhat ki.

Ennek dacára messzemenő következtetéseket egyelőre nem érdemes levonni, mivel a kisebb mintán végzett állambeli felmérések hibahatára jelentősen megnövekedik, ha az alcsoportokban kezdünk kutakodni, ezért esélyes, hogy "zajosak" az adatok. További óvatosságra ad indokot, hogy a New York Times négy évvel ezelőtt, 2020 június végén 6, illetve 8,5 százalékponttal becsülte túl a végül kialakult országos nemi szakadék mértékét, de persze nem tudhatjuk, hogy azóta mit változtattak a módszertanukon.

Apropó, ha ennyit beszélünk a nemi szakadékról, fontos kihangsúlyozni, hogy

az általánosítás mögött rengeteg eltérő preferencia rejtőzik.

Miközben a fehér nők között relatíve kiegyenlített volt 2020-ban az elnökjelöltek támogatottsága (kb. 55%-45% arányban Trump javára), legalább 10-ből 9 fekete nő Bidenre szavazott négy éve, a hispán nőket, illetve a latinákat pedig nagyjából kétharmad-egyharmad arányban nyerték a demokraták. Az alcsoportok közötti eltérések ellenére viszont azokon belül ugyanúgy az átlag környékén, 7-10 pont között mozgott a nemi szakadék 2020-ban.

Emellett a nőkre ugyanúgy érvényesek azok az egész társadalmat érintő trendek, hogy a házas, a vallásos és idősebb fehérek, valamint a nagyvárosoktól fokozatosan távolabb élők hajlamosabbak a republikánus elnökjelöltre voksolni, mint a demokratára.

Arra továbbra sem kaptunk választ, hogy idén pontosan miért nőhet rekordszélesre a nemi szakadék. Könnyű lenne ezt annyival letudni, hogy csak azért, mert Kamala Harris nő, több társa fog egyszerűen rá szavazni. De ez a leegyszerűsítés már akkor megdől, ha azt nézzük, hogy

Joe Bidenre (56%) és Barack Obamára (55%) arányában és számszerűleg is több nő szavazott 2008-ban, illetve 2020-ban, mint Hillary Clintonra (53%) 2016-ban

– bár a nemi szakadék a választás idején kevésbé népszerű Clintonnál volt a legtermetesebb, azaz neki férfiből is jóval kevesebbet sikerült maga mellé állítani.

Újabb ellenérvként szolgál az, hogy a Pew kutatása szerint az amerikai nők 57%-a nem tartja fontosnak, hogy megélje az első női elnök megválasztását, vagy azt állítja, nem számít országvezető neme.

Ahogyan Nikki Haley vagy Hillary Clinton esetében, úgy Kamala Harris esetében sem hiszem, hogy a női szavazók a neme miatt fognak rá szavazni. A párthovatartozás továbbra is a szavazat legerősebb meghatározója azok körében, akik azonosulnak egy párttal vagy hajlanak valamelyik felé

- vélte Shana Gadarian politológus professzor, aki hozzáteszi, de "ez nem jelenti azt, hogy a nem egyáltalán nem számít, és hogy nem befolyásolja Harris kampányát."

Legtöbben négy, egymással szorosan összefüggő okot vélnek felfedezni, amiért idén rekordszintű nemi különbségre számíthatunk.

Ezek jelentős része hosszú ideje megfigyelhető, és olykor nem csak az Egyesült Államokra vonatkozó társadalmi, politikai tendenciákból következik.

Sokan úgy vélik, a végzettség alapú megosztottság fokozatosan az amerikai politika legerőteljesebb törésvonalává válik.

A '80-as évek óta esztendőről esztendőre több nő szerez egyetemi diplomát az Egyesült Államokban, mint férfi,

az előrejelzések szerint pedig 2030-ra a friss diplomások kétharmadát a nők tehetik ki.

Habár a felsőfokú végzettség nélküli lakosság aránya lefelé ível, az amerikaiak kétharmadát továbbra is ők teszik ki. 2022-ben a nők 39%-a rendelkezett legalább alapfokú diplomával, míg a férfiak csupán 36%-a.

A (zömében nőkből álló) diplomaszerzők között pedig egyre hatalmasabb teret hódít a liberális értékrend az Egyesült Államokban, ami a demokratákhoz fordulást feltételezi. Ezt alátámasztja, hogy

miközben feltűnően beesett a felsőfokú végzettség nélküli fehérek aránya a magukat demokratának vallók körében, a diplomások aránya kilőtt.

A demokrata választókon belül 2020-ban először haladta meg az érettségivel vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkező fehérek hányadát (25%) a felsőfokú oklevelet szerzett fehéreké (27%). (A párt elsőszámú támogatói továbbra is a színesbőrű diploma nélküliek, akik aránya viszont stagnál.) A republikánusok körében eközben csökkenésnek indult a fehér diplomások aránya az elmúlt 10 évben.

Egyszóval a régi bölcsesség, miszerint a republikánusok a felső osztály, a demokraták pedig a munkásosztály pártja lennének, egyre kevésbé állja meg a helyét, a fehérek esetében legalábbis. Ebből adódik, hogy a diplomások többségét kitevő nők a demokraták felé húzzanak, míg a végzettségi szintben lemaradó férfiakat a republikánusok igyekezzenek megszólítani, így növelve a nemi szakadékot.

Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy bár évtizedek óta több nő vallja magát liberálisnak, mint férfi, az utóbbi években sosem látott tempóban gyarapodott a demokratákhoz köthető liberálisok aránya az amerikai nők között, főleg a 18-29 éves korosztályban. A Gallup adatai tükrében

2023-ban a fiatal nők 40%-a vallotta magát liberálisnak, ami 20 évvel ezelőtthöz képest 12 pontos emelkedést jelent.

A liberális fiatal férfiak aránya eközben stagnált: 2003-ban 24%, 2023-ban pedig 25% volt.

E következtében mostanra 15 pontos űr tátong a két nem között a liberális értékrend kapcsán, ami 2003-ban csak 4 százalékpontnyi volt.

Bár összességében a férfiak is enyhén balra tolódtak ugyanezen időszak alatt (főleg a 30 és 49 év közöttiek), a nők mozgása sokkal számottevőbb. Ez azonban nemcsak Amerikára jellemző, a Financial Times elemzése szerint szinte az összes nyugati demokráciát érintő tendenciáról van szó.

NEW: an ideological divide is emerging between young men and women in many countries around the world.I think this one of the most important social trends unfolding today, and provides the answer to several puzzles. pic.twitter.com/kG4qQReqfT