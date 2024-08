Forgalmas útra zuhant egy kisrepülőgép: csodával határos, ami utána történt

A kisrepülőgép teljesen eltorlaszolta a kétsávos út mindkét sávját. Jobboldali szárnya eltört, és a törzs alsó része is komolyan megsérült. Más jármű nem volt érintett a balesetben.

A két, egyébként gyakorlott pilótát súlyosabb sérülések nélkül húzták ki a gépből a baleset közelében lévők, majd a mentők kórházba szállították őket.

A baleset okait és körülményeit még vizsgálják.

Plane crashes into busy road and passengers make miracle escapeShocked pilot and passenger sit in cockpit after the jet landed on A419 in GloucestershireFind out more ⬇️ https://t.co/Rjbp6Y3y58