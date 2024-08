Friss térképen a kurszki ukrán offenzíva: így állnak most a frontvonalak, komoly változás jöhet a harcokban

Az oroszországi Kurszk megyében zajló eseményekkel kapcsolatban tegnap jött a hír, hogy Moszkva 30 ezer katonát telepít a térségbe, vélhetően azért, hogy végleg kisöpörje az ország területéről az ukrán alakulatokat. Az erősítésnek még nincs nyoma, az ellentámadás nem kezdődött meg, igaz, már az ukránok sem tudnak jelentős területeket szerezni a harcok során. A helyzetet az Ukraine Battle Map és az orosz állami forrásokhoz közeli Rybar is elemezte:

Frontline Analysis - Pokrovsk vs KurskIn the Pokrovsk Direction, Russia has taken 18 settlements with a population of less than 1,000 people since the start of Ukraines Kursk Offensive. However, in the last week, they have taken most of Novohrodivka, with 14,000 residents pic.twitter.com/Ksrr1JyKxh