Rohamos tempóban törnek előre az orosz csapatok Pokrovszknál: Szelidove ostromára készül Moszkva

Az elmúlt napokban érezhetően felgyorsultak az események Donyeck városától nyugatra, mivel az orosz alakulatok egyre több település felett szerzik meg az ellenőrzést. A lendület továbbra is kitart, hamarosan Szelidove ostromára is sor kerülhet.

Augusztusban a nemzetközi sajtót leginkább az tartotta izgalomban, hogy az ukrán fegyveresek benyomultak az oroszországi Kurszk területére, ahol több település felett is megszerezték az ellenőrzést, összesen jóval több mint 1000 négyzetkilométernyi orosz területet hódítottak el viharos sebességgel. A hadművelet az egész világon meglepetést keltett, mivel rávilágított az oroszok sebezhetőségére, valamint az orosz lakosság is közelebbről tapasztalta meg a háborút, ami gyengítette a politikai elit helyzetét. A harcok itt azóta sem csitultak, ám a gyors tempójú ukrán haladás lelassult, sőt, több helyen teljesen le is állt.

A nagy figyelmet kapó események közben az oroszok egyre gyorsabban nyomultak Donyeck megyében. Az elmúlt napokban már a nyilvánosság is növelte az érdeklődését az itteni események felé, ami nem véletlen: az orosz csapatok folyamatosan haladtak előre, több ukrán várost is megközelítettek. Augusztus 27-én már arról jöttek információk, hogy elfoglalták a háború előtt 15 ezer fős Novohrodivkát, ami meglepetést jelentett, mivel a legtöbb katonai szakértő úgy vélte, hogy hosszabb ideig fog kitartani a település védelme. Ma sem álltak le a hadműveletek, ráadásul egyszerre több irányban is áttörést értek el az oroszok. Julian Röpcke német háborús újságíró és OSINT-elemző (nyílt forráskódú információk kiértékelésével foglalkozó) szerdán aztán további orosz területi nyereségekről számolt be:

The Russian invasion army captured and advanced N-W of . Daily advance East of Pokrovsk is now up to 3 km with locally no sign of Ukrainian soldiers blocking their way on the ground. #NewsMap — Julian (Röpcke) August 28, 2024

Ezek szerint az orosz alakulatok elfoglalták északnyugati irányba Pokrovszk felé Novohrodivka északi városrészét is a vasút mentén. Ez az irány közvetlenül az ukrajnai katonai és logisztikai központ felé van. Délnyugati irányban Memrik elfoglalásával haladnak Kurahova település felé. Nem sokkal ezt követően viszont ennél is nagyobb áttörést jelentett: az orosz csapatok Szelidove település közvetlen határában vannak. Az esemény azért izgalmas, mert Donyeck megyében a frontvonalak korábban csak nagyon lassan mozogtak, most viszont minden forrás szerint sorra foglalják el a településeket. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan meddig tarthat ki a lendület, de ezzel a tempóval haladva egyre kétségbeejtőbb helyzetbe kerül Kijev. Az is

aggodalmakra ad okot, hogy a háború előtt még 23 ezer fős település környékén nincsenek kiépített védvonalak, ezért gyakorlatilag akadálytalanul tudnak haladni az orosz alakulatok.

What happens East of Pokrovsk looks like a large-scale withdrawal of remaining Ukrainian forces. Russians are already in and reportedly reached the center of the 23,000 inhabitants town. Russian advance speed & Ukr. complaints indicate no meaningful defense in the area. #Selydove — Julian (Röpcke) August 28, 2024

Az ukrán hadvezetés amiatt is nehézségekkel néz szembe, mivel megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán megérte-e a kurszki offenzívát megindítani, miközben a pokrovszki szektorban ilyen súlyos területveszteségeket szenvednek el.

