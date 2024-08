The Telegraph: zavaros a nyugati katonai hatalom álláspontja, emiatt is szükség volt a kurszki ukrán támadásra

Az Egyesült Királyság álláspontja a Storm Shadow rakéták ukrajnai használatával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos. A The Telegraph augusztus 28-i jelentése szerint az ország támogatja a rakéták bevetését mélyen Oroszország területén, de ezt nyilvánosan nem kommunikálja, tartva az Egyesült Államokkal való nézeteltéréstől - számolt be a The Telegraph.