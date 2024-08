Videó: lecsaptak volna az orosz Szu-25-ösök, de aztán jött az ukrán MANPADS

Oroszország rendszeresen használja a finoman fogalmazva is igencsak megkopott technológiájú Szu-25-ös vadászgépeket. Most is bevetésen vettek részt a járművek a keleti front bahmuti szakaszánál, amikor hirtelen az egyik vadászgép a földhöz csapódott. Az ukrán haderő elmondása szerint az ukrán védelmi állásokra mértek volna csapást az Szu-25-ösök ám ez végül nem valósult meg, mivel az alacsony magasságban haladók gépek egyikét egy MANPADS típusú vállról indítható rakétával eltalálták.

A találatot a 28. különálló gépesített dandár légvédelmi egységei jegyzik. Az esetről felvételek is készültek:

Su-25 Jet shot down with manpads Bakhmut region #Donetsk — C4H10FO2P (️) August 28, 2024

Az Orxy háborús veszteségeket listázó oldalon még nem szerepel a találat, de ez lehet a 34. ismert megsemmisített orosz Szu-25-ös a háború során.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons via Sukhoi Su-25 Frogfoot '11 red'