Felháborodott az ABBA együttes Donald Trump húzásán, azonnali követeléssel álltak elő

Trump egy kampányeseményen több ABBA-számot lejátszatott, így a Money, Money, Money, a The Winner Takes It All és a Dancing Queen című dalokat. Emellett egy nagy képernyőn egy videót is beadtak az együttesről, miközben feliratokban a Trump-kampánynak történő adományozásra buzdítottak.

A kampányrendezvényt St. Cloudban, Minnesota államban tartották, amely a legnagyobb svéd közösségnek ad otthont az Egyesült Államokban.

Az ABBA kiadója, a Universal Music szerint a Trump-kampány nem kért engedélyt a dalok és felvételek használatára, így azokat azonnal el kell távolítani.

Az ABBA tagjaival együtt felfedeztük, hogy olyan videók kerültek nyilvánosságra, amelyeken az együttes zenéjét/videóit Trump rendezvényein használták, ezért kértük, hogy az ilyen felhasználást azonnal vegyék le és távolítsák el

– mondta a kiadó szóvivője.

Az ABBA nem az első, amely felszólal az ellen, hogy dalaikat Trump felhasználja. Céline Dion a My Heart Will Go On című számát tiltotta le egy montanai kampánygyűlésről. A republikánus jelölt a Kamala Harris-kampány fő dalát, Beyoncé Freedom című számát is felhasználta egy videóban, de az énekesnő követelése miatt törölték a felvételt.

Címlapkép forrása: ullstein bild via Getty Images