Itt a vége a kurszki ukrán offenzívának? – Településeket szereztek vissza az oroszok

A DeepState elemzői szerint az orosz erők csütörtökön visszaszerezték a Kurszki területen található Korenovo falut az ukránoktól – írja az Ukrajinszka Pravda.

Ukrajna kurszki offenzívája augusztus 6-án kezdődött, az ukrán erők gyorsan nyomultak előre, és közel 100 orosz települést elfoglaltak. Az előretörés üteme azonban az utóbbi időben lelassult, és az ukránok védelmi vonalak építésébe kezdtek, ami arra utal, hogy hosszabb ideig meg akarják tartani az elfoglalt területeket.

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi agytröszt csütörtöki jelentésében megerősítette, hogy

az oroszok visszaszerezték Korenovót, emellett Ulanok fölött is újra ellenőrzést szereztek.

Ugyanakkor az ukrán erők elérték Nyizsnyaja Parovaját, és betörtek a település északnyugati részébe.

Ukrainian forces recently marginally advanced north of Sudzha as Russian forces recaptured some areas of Kursk Oblast on August 29.Russian authorities are creating new volunteer territorial defense units in response to the Ukrainian incursion into Kursk Oblast, highlighting https://t.co/cRl6QXJ2xU