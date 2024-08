Rohamosan törnek előre az oroszok Donyeckben, pedig amit most látunk, az csak egy még nagyobb offenzíva előkészítése

Az egyik előrenyomulás a Novohrodivka–Hrodivka-vonalon zajlik, és célja Mirnohrad megszerzése, majd a Pokrovszk külterületeihez való eljutás. A másik a Szelidove–Ukrajinszk–Hirnyik-vonalon zajló előretörés, amelynek célja, hogy Pokrovszktól délkeletre kiszélesítsék az orosz kiszögellést, ezáltal kevésbé sebezhetővé tegyék magukat az ukrán ellentámadásokkal szemben.

Az orosz katonai vezetés valószínűleg mindkét taktikai erőfeszítést a Pokrovszk elleni intenzívebb támadás megindításának előfeltételeként értékeli

– véli az ISW.

